1987 zerfiel die britische Pop-Gruppe Frankie Goes to Hollywood in ihre Einzelteile. Seitdem gab es keinen Auftritt mehr in der Originalbesetzung. Für die Eröffnungszeremonie des Eurovision Song Contests am 7. Mai werden sich nun aber die fünf Gründungsmitglieder in ihrer Heimatstadt Liverpool wieder vereinen und ihr erstes Konzert nach 36 Jahren zum Besten geben. Das gab der ESC auf der offiziellen Webseite des Musik-Wettbewerbs bekannt.