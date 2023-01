Der US-Schauspieler Frankie Muniz (37) steigt als professioneller Autorennfahrer in eine NASCAR-Rennserie ein. Das hat der ehemalige Sitcom-Star («Malcolm mittendrin») selbst in sozialen Netzwerken bekannt gegeben. Auf Twitter schreibt Muniz: «Endlich mache ich aus meinem Traum eine Realität». In der ARCA National Series Championship wird er in der Saison 2023 als «Vollzeit-Fahrer» antreten. Zum ersten Mal am Steuer sitzen wird Muniz am 18. Februar bei einem Rennen auf dem legendären Daytona International Speedway.