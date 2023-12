Frankreichs Präsident Macron nimmt Gérard Depardieu in Schutz

Mehrere Frauen werfen Gérard Depardieu (74) vor, sie vergewaltigt und missbraucht zu haben. Zudem steht der Schauspieler wegen sexistischen und obszönen Bemerkungen in der Kritik. Ihm soll deshalb nun unter anderem sein Ehrenlegion–Titel entzogen werden, auch das Pariser Wachsfigurenkabinett entfernte seine Figur. Nun erhält Depardieu jedoch öffentlichen Beistand von keinem Geringeren als Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron (46). In einem Interview mit dem französischen Fernsehsender France 5 am Mittwochabend sprach Macron von einer «Menschenjagd» auf Depardieu und sagte: «Ich verabscheue das.»