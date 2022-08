Franz Beckenbauer verabschiedet sich mit bewegendem Brief von Uwe Seeler

Für Becker unvergesslich sind unter anderem die gemeinsamen Zeiten als Fussballprofis. Sie kickten bei den WM-Turnieren 1966 in England und 1970 in Mexiko zusammen. «Mit Dir, mein Freund, in der deutschen Nationalmannschaft spielen zu dürfen, war mir, dem neun Jahre Jüngeren, eine grosse Ehre», erinnert sich der Fussball-Weltmeister von 1974. Er habe ihn schon beim Umziehen in der Kabine aus der Distanz respektvoll bewundert, gibt er in dem Brief zu.