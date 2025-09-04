Franziska van Almsick: «Dieser Goldfluch hat mich fast kaputt gemacht»

«Und dann kam Kretsche ins Spiel, der alte Haudegen», sagt ihre ehemalige Teamkollegin Cathleen Rund (47) zum anderen Stützpfeiler im damaligen Leben der Sportlerin. Gemeint ist der Handball–Star Stefan Kretzschmar (52), mit dem sie von 2000 bis 2004 liiert war. «Er hat mich berührt in einem Moment, in dem ich am Boden lag und am Ende war», erinnert sich van Almsick an diese wichtige Begegnung in ihrem Leben. «Wir haben ein gutes Verhältnis. Ich möchte die Zeit nicht missen», sagt sie heute über ihn.