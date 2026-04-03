Franziska van Almsick findet: «Lieber 60 als nicht gelebt haben»

Keine Angst vor dem Tod

Als das Gespräch auf das Thema Tod kommt, wirkt van Almsick derweil geradezu entspannt. Sie habe «bis heute nicht mal Angst vor dem Sterben», erklärt die Mutter zweier Söhne. An ein Leben nach dem Tod glaubt sie nicht. Stattdessen formuliert sie als ihre Lebenshaltung: «Ich möchte lieber nur 60 oder 70 werden, durchs Leben gehen, wild tanzen und auch Fehler machen. Ich will das Leben spüren und geniessen, so wie es ist. Vielleicht wird man dann nicht 97, aber ich könnte am Ende sagen: Mehr ging nicht.»