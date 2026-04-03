Franziska van Almsick findet: «Lieber 60 als nicht gelebt haben»

Franziska van Almsick (47) hat schon in jungen Jahren alles erreicht: Medaillen, Weltrekorde, Titelseiten. Die gebürtige Ostberlinerin war in den 1990er Jahren eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Sports. In der Sky–Sendung «Meine Geschichte» sprach die heute 47–Jährige jetzt mit Moderator Riccardo Basile (34) über den Preis ihres frühen Ruhms.
«Ich habe nur versucht zu überleben»
Als der Moderator das Boris–Becker–Zitat «Wunderkinder überleben selten» auspackt und von van Almsick wissen möchte, wie es ihr ergangen ist, antwortet diese: «Ja, also. Gott sei Dank bin ich da so glimpflich raus. Das hätte auch ganz anders enden können. Ich glaube, in der Zeit habe ich da nie dran gedacht, sondern habe nur versucht zu überleben und mich da irgendwie so durchzurocken.» Weiter erklärt der ehemalige Schwimmstar, dass der Sport «immer so ein bisschen mein Anker» gewesen sei.
Keine Angst vor dem Tod
Als das Gespräch auf das Thema Tod kommt, wirkt van Almsick derweil geradezu entspannt. Sie habe «bis heute nicht mal Angst vor dem Sterben», erklärt die Mutter zweier Söhne. An ein Leben nach dem Tod glaubt sie nicht. Stattdessen formuliert sie als ihre Lebenshaltung: «Ich möchte lieber nur 60 oder 70 werden, durchs Leben gehen, wild tanzen und auch Fehler machen. Ich will das Leben spüren und geniessen, so wie es ist. Vielleicht wird man dann nicht 97, aber ich könnte am Ende sagen: Mehr ging nicht.»
Nie Olympisches Gold gewonnen
Der Traum einer Goldmedaille bei Olympischen Spielen blieb van Almsick Zeit ihrer aktiven Sportlerinnenkarriere verwehrt. Doch seit der der Geburt ihres ersten Sohnes im Jahr 2007, so van Almsick, hätten sich ihre Prioritäten im Leben verschoben. «Da konnte ich damit Frieden schliessen», sagt sie im Rückblick. Das Leben jenseits des Schwimmbeckens rückte in den Mittelpunkt.
Die Sky–Sendung «Meine Geschichte» wird am Karfreitag um 23:15 Uhr ausgestrahlt.