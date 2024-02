Franziska van Almsick: Seltenes Interview über ihre zwei Söhne

Ihre Kinder sollen machen, was sie glücklich macht

Zum Star drillen will die beliebte Sport–Ikone ihre Jungen allerdings nicht: «Das Wichtigste für mich ist, dass meine Kinder glücklich sind und sie das machen, was sie wollen und sie glücklich macht. Ich mache ihnen keinen Druck. Wenn einer meiner Söhne eine handwerkliche Ausbildung machen möchte, dann soll er das machen. Das ist cool und ich unterstütze sie da gerne.» Ihr älterer Sohn sei musikalisch «wahnsinnig begabt», während ihrer Jüngerer eher die Sport–Begeisterung der Mutter geerbt hat. Jedoch: «Bei meinem Kleinen hat die Pandemie–Zeit echt Spuren hinterlassen. Er ist sportlich, aber gerade in der Zeit, wo man sich in Vereinen richtig doll engagiert, da war die Phase, wo alles nicht ging. Das hat uns schon getroffen. Wir arbeiten dran», schilderte Franziska van Almsick. Auch wenn sie ihre Kinder nicht unter Erfolgsdruck setzten will, gibt sie in dem Interview zu: «Aber ich habe natürlich immer davon geträumt, irgendwann mal in irgendeinem Stadion zu sitzen. Aber man bekommt nicht immer, was man will.»