Franziska van der Heide: Vorerst keine Rückkehr zu «Alles was zählt»

Vor ihrer Rolle in der hauptsächlich in Köln gedrehten Serie «Alles was zählt» spielte van der Heide von 2013 bis 2015 die Rolle der Mieke «Mieze» Lutze bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Ihre Anfänge als Schauspielerin machte sie zuvor am Theater und in Kurzfilmen. Im September 2021 hat die Schauspielerin ihren Partner Tim in Berlin im kleinen Kreis geheiratet. Ihre Tochter Romy Luise kam am 9. Dezember 2021 zur Welt.