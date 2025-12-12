Französische Backkunst: Zarte Orangen-Honig-Madeleines

Die muschelförmigen Madeleines stammen aus der französischen Stadt Commercy und gelten als Inbegriff eleganter Patisserie. Mit Orangenabrieb und Blütenhonig verfeinert, entfalten sie ein unwiderstehlich zartes Aroma.
Zutaten (für ein Blech, ca. 12 Stück)
100 g Mehl (Type 405)
100 g weiche Butter
80 g Zucker
2 Eier (Zimmertemperatur)
2 EL flüssiger Blütenhonig
1 Bio–Orange (Abrieb)
1 TL Backpulver
1 Prise Salz
Puderzucker zum Bestäuben
Kochutensilien: Madeleine–Backform, Handrührgerät, Rührschüssel, Teigschaber, Zestenreibe, Backpinsel, Kuchengitter, Spritzbeutel, Sieb
Zubereitung (45 Minuten)
1. Die weiche Butter in einer Rührschüssel mit dem Zucker und dem Honig cremig aufschlagen, bis eine helle, luftige Masse entsteht. Die Eier einzeln unterrühren und jeweils gut einarbeiten, sodass eine glatte Konsistenz entsteht.
2. Den Abrieb der Bio–Orange zur Butter–Ei–Masse geben und kurz unterrühren. Das Mehl mit dem Backpulver und der Prise Salz vermischen und vorsichtig unterheben, bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig abdecken und mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.
3. Den Backofen auf 200°C Ober–/Unterhitze vorheizen. Die Madeleine–Form gründlich mit Butter einfetten und leicht bemehlen. Den gekühlten Teig in einen Spritzbeutel füllen und die Mulden zu etwa zwei Dritteln befüllen.
4. Die Madeleines im vorgeheizten Ofen 10–12 Minuten backen, bis sie goldbraun sind und sich der typische Buckel gebildet hat. Sofort aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.
Anrichtetipps
Die Madeleines auf einer Etagere oder Keramikplatte präsentieren. Puderzucker durch ein feines Sieb darüber stäuben und mit Orangenzesten garnieren.
Getränkeempfehlung
Ein Orangenlikör auf Eis unterstreicht das Aroma des Orangenabriebs.
Die blumigen Nuancen eines Jasmintees passen perfekt zur Honigsüsse.
Rezeptvariationen
Mit 50 g gemahlenen Mandeln im Teig werden die Madeleines noch saftiger.
Ein halber Teelöffel Lavendelblüten verleiht dem Gebäck eine provenzalische Note.