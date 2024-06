Französische Sängerin Françoise Hardy mit 80 Jahren gestorben

Françoise Hardy wurde 1944 in Paris geboren. Anfang der 1960er Jahre begann sie ihre Musikkarriere. Bekannt wurde sie 1962 mit ihrem Song «Tous les garçons et les filles». Das Lied hatte sie im Alter von nur 18 Jahren selbst geschrieben. Ein Jahr später nahm sie am Grand Prix Eurovision de la Chanson teil und erreichte den fünften Platz. Das US–Magazin «Rolling Stone» wählte Hardy 2023 als einzige Vertreterin Frankreichs in seine Liste der 200 grössten Sängerinnen und Sänger und setzte sie auf Platz 162.