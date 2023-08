«Frasier» kehrt zurück: Das Revival startet im Oktober in Deutschland

Fast exakt 30 Jahre, nachdem die Originalserie Premiere gefeiert hatte, kehrt «Frasier» im Oktober auf die Bildschirme zurück. Das Revival der beliebten Sitcom erscheint am 13. Oktober in Deutschland beim Streamingdienst Paramount+, wie am Mittwoch per Pressemitteilung bekannt wurde. Zum Start gibt es gleich eine Doppelfolge. Die restlichen acht Episoden der ersten Reboot-Staffel erscheinen im Anschluss im wöchentlichen Rhythmus. Ein kurzer Teaser-Trailer stimmt auf die Rückkehr der ikonischen Serie ein.