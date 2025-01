Frau lässt sich scheiden und zahlt 830.000 Euro an falschen Brad Pitt

Frau in Österreich zahlte 150.000 Euro

In der Vergangenheit hat es bereits ähnliche Fälle gegeben – auch mit weiteren falschen Brad Pitts. Der ORF hatte etwa im Dezember 2024 berichtet, dass es in Niederösterreich zu einem derartigen Onlinebetrug gekommen sei. Auch hier war die Rede davon, dass es aufgrund der Scheidung von Jolie bei dem Hollywoodstar zu angeblichen Geldproblemen gekommen wäre. «Die Frau hat das geglaubt und ihre gesamte Ersparnis plus einen Kredit, den sie aufgenommen hat, überwiesen, und zwar in Form von Kryptowährungen. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf 150.000 Euro», bestätigte ein Polizeisprecher «noe.ORF.at».