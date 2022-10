Stalkerin belästigte Johnson bei Konzert in Texas

Demnach gab Johnson in Gerichtsdokumenten an, die mutmassliche Stalkerin habe sich regelmässig VIP-Karten für seine Konzerte gekauft, um ihm näherzukommen. Zudem habe sie ihn und sein Management mehrfach per E-Mail kontaktiert und sich als Opfer eines Onlinebetrugs ausgegeben. Zur Eskalation sei es dann am 26. August im texanischen Houston gekommen: Die Frau sei dort zu einem Konzert Johnsons gereist und habe ihn derart belästigt, dass er und seine Bandmitglieder sich bedroht gefühlt hätten. Die Frau sei dann von der Polizei festgenommen worden.