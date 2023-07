Frau nach Tod von Robert De Niros Enkel verhaftet

Auch mehrere Prominente starben in den vergangenen Jahren an einer Fentanyl-Dosis. Schauspieler Frank Vallelonga Jr. starb mit 60 Jahren im November 2022 an einer «akuten Vergiftung aufgrund der Wirkung von Fentanyl und Kokain». Im September 2022 starb Rapper Coolio (1963-2022) an einer Überdosis Fentanyl. Schauspielerin Anne Heche (1969-2022) soll vor ihrem tödlichen Autounfall im Sommer 2022 ebenfalls Fentanyl konsumiert haben.