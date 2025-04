«Frau Puppendoktor Pille»: DDR-Star Urte Blankenstein ist tot

Von 1968 bis 1988 gab die Schauspielerin Urte Blankenstein (1943–2025) als «Frau Puppendoktor Pille» im DDR–Fernsehen Kindern Ratschläge. Am Sonntag (27. April) ist sie im Alter von 81 Jahren gestorben. Das bestätigte ihr Sohn Mathias der Zeitschrift «Superillu». Der DDR–Star ist demnach nach kurzer schwerer Krankheit in einem Krankenhaus in seiner Wahlheimat Berlin verstorben.