Frauen-Fussball-EM startet: Promis drücken ihrem Team die Daumen

Prinz William motiviert die Lionesses

Auch aus England kommt royale Unterstützung: Prinz William (43), der als Präsident der englischen Fussballvereinigung fungiert, besuchte bereits vor wenigen Tagen das Fussballzentrum St. George's Park in Burton–upon–Trent, in dem sich die englischen «Löwinnen» auf die EM vorbereiteten. Ein Video des Besuchs teilte er jetzt auf Instagram und ergänzte erneut Glückwünsche für sein Nationalteam: «Viel Glück den Lionesses bei der Frauen–EM. Seid stolz auf alles, was erreicht wurde, und glaubt daran, den Sieg nach Hause zu bringen!»