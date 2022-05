Frauen im Franchise: Sichtbarmachen und sich trauen

In beinahe allen gesellschaftlichen Sphären schreitet der Anspruch voran, mehr Frauen in Führungspositionen sehen zu wollen. Um das zu erreichen, gibt es verschiedene Initiativen und Netzwerke, privat wie öffentlich. Das gilt auch für die Franchise-Branche, in der Frauen laut dem Deutschen Franchiseverband zwar die Hälfte der Beschäftigten ausmachen, allerdings weniger als ein Viertel (22 Prozent) der Führungspositionen besetzen. Wie Franchise-Unternehmen versuchen, Frauen für sich zu gewinnen und wo sich derzeit die grössten Karrierechancen auftun.