Frauenpower: Feministische Songs zum Weltfrauentag

No Doubt – «Just A Girl»

Auch hinter dem No–Doubt–Song «Just A Girl» steckt eine feministische Botschaft. «Oh, ich bin nur ein Mädchen, so hübsch und zierlich / Also lass mich keine Rechte haben», singt Gwen Stefani (55) voller Sarkasmus in dem Pophit. Wie die Musikerin in der Sendung «The View» erklärte, sei das Lied aus der Realisation entstanden, was das Frausein mit sich bringe – und nannte dabei das Hinterherpfeifen von Männern als Beispiel. «Wenn man älter wird, werden einem all diese Dinge bewusst, und darüber wollte ich einfach einen Song schreiben», so Stefani.