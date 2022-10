Frauke Ludowig: Das darf in ihrer Beauty-Routine nicht fehlen

Täglich perfekt geschminkt vor der Kamera und trotzdem schöne Haut behalten? Durch ihren langjährigen Job als TV-Moderatorin hat Frauke Ludowig (58) ein grosses Wissen rund um Beauty und Hautpflege angesammelt. Mit diesem Know-how hat sie jetzt ihre erste eigene Pflegelinie geschaffen: «pur lu by frauke ludowig». Ihre Produkte stellt Ludowig beim offiziellen On-air-Launch am Sonntagabend von 22 bis 23 Uhr auf dem Hauptkanal des Verkaufssenders QVC vor. Auch am Montag (24. Oktober) ist Ludowig bei QVC zu sehen.