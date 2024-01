Frauke Ludowig: «Fühle mich gerade in der besten Zeit meines Lebens»

2024 hat gerade erst begonnen, doch für Frauke Ludowig (59) steht bereits das erste Highlight an. Die beliebte Moderatorin feiert am 10. Januar ihren 60. Geburtstag. «Ich fühle mich gerade in der besten Zeit meines Lebens», schwärmt die zweifache Mutter am Rande einer Kampagne von L'Oréal Paris. Gemeinsam mit ihrer Tochter Nele (20) steht sie für die neue Haircare–Serie «Elvital Hydra Hyaluronic» vor der Kamera.