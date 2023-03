Trotz Emanzipation und neuem Selbstbewusstsein: Sind Frauen in unserer Gesellschaft oft zu selbstkritisch mit ihrem Äusseren?

Ludowig: Leider ja. Auch wenn unsere Gesellschaft sich in der Hinsicht die letzten Jahre deutlich weiter nach vorne entwickelt hat, so gibt es noch viel in diese Richtung zu tun. Nicht zuletzt spielen die sozialen Medien eine wichtige Rolle hierbei. «Anders», «authentisch», «natürlich» - all diese Attribute werden willkommen geheissen, doch so wirklich ganz werden sie nicht akzeptiert. Das kommt wieder daher, dass es irgendwo doch eine «Norm» gibt, an der wir uns orientieren sollen. Und wenn du dann doch nicht anders genug bist und zu sehr mit der «Norm» schwimmst, ist dies auch wieder falsch. Es muss demnach noch viel mehr Raum und Akzeptanz geschaffen werden für Individualität und freie Entfaltung, weg von irgendwelchen gesellschaftlichen Erwartungen und unrealistischen Zielen.