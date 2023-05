«Die gemischten Gefühle einer ganzen Generation»

Die Jury, die sich aus ehemaligen Preisträgerinnen und Preisträgern zusammensetzt, begründet ihre Entscheidung damit, dass Holofernes nicht nur «vor 20 Jahren die deutsche Popszene aufgemischt» habe. «Sie ist ein Vorbild, weil sie warnt und weil sie sich zeigt, so virtuos und verletzlich, wie sie ist.» Dank eines breiten Spektrums an Themen beweise sie, «dass sich politisches Engagement, Verletzlichkeit, Sprachwitz und populäre deutsche Musik nicht ausschliessen». Holofernes erhalte den Preis «für ihre Verdienste um die deutsche Sprache in der Musik und ihr besonderes Talent, die gemischten Gefühle einer ganzen Generation in ihren Texten auszudrücken».