Fred White, Drummer der Kultband Earth, Wind & Fire, ist gestorben

Earth, Wind & Fire hatten in dieser Zeit auch sieben Top-Ten-Popsingles, vom Grammy-Gewinner «Shining Star» (1975) bis zu «Let‹s Groove» (1981). Zu ihren weiteren grössten Hits gehörten «Sing a Song», das Beatles-Cover «Got to Get You Into My Life» (aus dem Film «Sgt. Pepper›s» von 1978), die Disco-Klassiker «September» und «Boogie Wonderland» - letzterer mit den Emotions - sowie der zweifache Grammy-Gewinner «After the Love Has Gone».