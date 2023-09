Viel Kritik an der Versteigerung

Neben zahlreichen Fans kritisierte auch Mercurys ehemaliger Bandkollege Brian May die Auktion. Der Gitarrist von Queen machte auf Instagram deutlich, dass er bei der Versteigerung nicht zusehen könne. Er erklärte vor Beginn des Ausverkaufs: «Morgen werden Freddies intimste persönliche Gegenstände und Schriften, die Teil dessen waren, was wir so viele Jahre lang geteilt haben, unter den Hammer kommen und an den Meistbietenden versteigert werden und dann für immer zerstreut sein. Ich kann nicht zusehen. Für uns, seine engsten Freunde und Familie, ist es zu traurig.»