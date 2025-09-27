Freddy Quinn feiert 94. Geburtstag: «Ich habe mir kein Ziel gesetzt»

Keine Angst vor dem Tod

Angesichts seines Alters beschäftigt er sich auch mit der Frage, was nach dem Tod kommt. «Mir fällt es schwer, mir das vorzustellen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es da eine Kraft gibt. Ob die nun Gott oder Natur heisst – das können gern andere diskutieren», schrieb er in seiner Biografie «Wie es wirklich war», die im Mai erschienen ist. Sehr bewusst sei ihm das beim Tod seiner ersten Ehefrau Lilli Blessmann geworden, die 2008 starb. «Damals habe ich gebetet, weil ich nicht akzeptieren wollte, dass sie einfach so weg ist. Mit Sicherheit praktiziere ich keine klassische Religion. Aber deshalb zu behaupten, ich würde an nichts glauben, das wäre auch verkehrt.» Er habe Hoffnung und glaube an die Liebe.