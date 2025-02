Frédéric Prinz von Anhalt verlässt Klinik auf eigene Faust

Ein Fahrer habe in nach München gebracht, von wo aus er am Mittwoch per Flugzeug nach Budapest reise. Sein Arzt habe ihm gesagt, dass er nicht in «Opa–Mentalität» verfallen und nur mehr im Schaukelstuhl sitzen solle: «Ich muss in Bewegung bleiben und mein Leben weiterführen wie bisher, damit ich wieder auf Touren komme.» Nach seinem Ungarn–Ausflug will Prinz von Anhalt nach Thailand fliegen, um dort das warme Klima und wohltuende Massagen zu geniessen. Allerdings hätten ihm die Ärzte Langstreckenflüge verboten, weswegen er noch überlege, in Deutschland in eine Reha–Einrichtung zu gehen.