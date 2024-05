Frederik von Dänemark: So feiert er seinen ersten Geburtstag als König

Der König wird sich auf dem Balkon zeigen

Zum 56. Geburtstag hat das Königshaus auf seiner Instagram–Seite am Morgen eine neue Aufnahme von Frederik X. veröffentlicht, auf der er Uniform trägt und direkt in die Kamera blickt. Dazu teilte der Palast mit: «Seine Majestät der König hat Geburtstag und wird heute 56 Jahre alt. Die Feier ist um 12.00 Uhr in Amalienborg, wo der König und die Königsfamilie auf dem Balkon des Palais Frederik erscheinen.» Weiter hiess es, dass alle Interessierten willkommen sind: «Das Publikum ist eingeladen, an der festlichen Feier des Königs auf dem Schlossplatz teilzunehmen.» Zudem könne dem König über die sozialen Medien des Königshauses sowie eine digitale Liste auf der Homepage gratuliert werden.