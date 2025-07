Frederik X. in Wimbledon: Tennis-Pläuschchen mit Herzogin Sophie

Auch Prinzessin Kates Eltern besuchen Wimbledon

In den vergangenen Tagen wurden – wie gewohnt – zahlreiche internationale Stars in Wimbledon gesichtet. Schon an Tag eins nahm etwa Prinzessin Beatrice (36) in der sogenannten Royal Box Platz, die geladenen Gästen wie Mitgliedern der Königsfamilie oder Promis vorbehalten ist. Mitgenommen zum Tennis–Event hatte die Tochter von Prinz Andrew (65) ihre Mutter Sarah «Fergie» Ferguson (65). Es folgten unter anderem auch Auftritte von Hollywoodstars wie Cate Blanchett (56), Russell Crowe (61) oder Andrew Garfield (41).