Frei für Brad Pitt? Paul Wesley will Scheidung von Ines de Ramon

Dem «People»-Magazin zufolge feierten de Ramon und Pitt den 59. Geburtstag des «Babylon»-Darstellers am 18. Dezember gemeinsam in Hollywood. Der Oscarpreisträger soll sie auch auf die Aftershow-Party nach der Premiere von «Babylon» in Los Angeles mitgenommen haben. Das berichtete ebenfalls das «People»-Magazin. Demnach sollen die beiden dort keinen Hehl aus ihrer Zuneigung gemacht und mehrfach die Arme umeinander gelegt haben.