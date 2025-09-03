Freispruch bei Millionenklage: Cardi B feiert Erfolg vor Gericht

Schwangerschaft als Geheimnis

Während ihrer Aussage bestritt Cardi B alle Vorwürfe vehement. «Sie konnte keinen Kratzer von mir bekommen, weil ich sie nicht berührt habe», erklärte sie vor Gericht laut übereinstimmenden US–Medienberichten. Die Musikerin gab zu, dass die Situation sehr hitzig gewesen sei – sogar «Brust an Brust» hätten sie sich gegenübergestanden. Körperliche Gewalt habe es jedoch nie gegeben.