Freudentränen! Harry und Meghan überraschen Opfer-Familie

Eine grosse Tragödie

19 Schüler und zwei Lehrer wurden 2022 bei einem Amoklauf in der Robb–Grundschule in Uvalde, Texas, getötet. Eines der Opfer war Irma Garcia, deren Familienangehörige seit der Tragödie in regelmässigem Kontakt mit den Sussexes stehen. Garcia opferte ihr Leben, als sie versuchte, ihre Schüler in einem Klassenzimmer der Schule zu schützen, wo sie 23 Jahre lang unterrichtet hatte. Der Ehemann der Lehrerin, Joe Garcia, starb am 27. Mai 2022, drei Tage nach den Schüssen, an einem Herzinfarkt.