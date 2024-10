Freundschaft von James Franco und Seth Rogen ist Geschichte

James Franco (46) wagt mehrere Jahre nach Vorwürfen unangebrachten Verhaltens offenbar den Weg zurück ins breite Rampenlicht. Im Mai feierte der US–Schauspieler nach rund fünf Jahren in Cannes sein Comeback auf dem roten Teppich. Erst vor wenigen Tagen ging es in Lyon auf den Red Carpet – beide Male in Begleitung seiner Partnerin Izabel Pakzad. Nach längerer Pause ist Franco unter anderem in «Hey Joe», dem neuen Film von Claudio Giovannesi (46), zu sehen. Er zeigt sich wieder. An der Seite seines langjährigen Freundes Seth Rogen (42) wird man ihn aber wohl nicht mehr sehen.