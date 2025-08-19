Freundschaftlicher Lichtschwert-Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader

Im vergangenen Jahr war McGregor an Christensens Seite, als dieser seinen Stern auf dem Walk of Fame erhielt. «Er ist einfach unglaublich nett zu mir und mir war sofort klar, dass ich hier einen wirklich besonderen Menschen traf – nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Mensch», schwärmte der 44–Jährige damals von seinem Co–Star und Freund. Einen verbalen Seitenhieb ohne Lichtschwert konnte er sich aber nicht verkneifen: «Ein Freund, der mir später beide Beine abhackte und mich sterbend am Rande eines Vulkans zurückliess, aber ich schätze, das hatte ich irgendwie verdient.»