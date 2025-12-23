«Frida hat uns verlassen» Janni Hönscheid trauert um Familienhund

«Der Schmerz, die Leere, die sie hinterlassen hat», würden vermutlich für immer bleiben. «Ich kann es nicht in Worte fassen, das Gefühl, in meinem Herzen», schrieb Hönscheid am späten Montagabend. «Ich habe sie nicht ausgesucht, meine Tochter hat sie gefunden; die kleinste aus einem Chihuahua–Wurf, von einer älteren Dänin, die den ganzen Tag drinnen geraucht hat – Frida war winzig, in einer Ecke, mit ganz roten Augen.» Sie habe nie einen Hund haben wollen, «der in einer Handtasche beworben wird». Doch Frida habe «etwas ganz Tiefes» in ihr berührt, es sei eine Art Seelenverbindung gewesen.