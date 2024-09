«Frieda - Mit Feuer und Flamme»: Sat.1 dreht Serie mit Sebastian Deyle

«Frieda – Mit Feuer und Flamme»: Darum geht's

Laura Lippmann verkörpert die alleinerziehende Intensivkrankenschwester Frieda Meisner, die mit ihrer 18–jährigen Tochter Pippa (Natascha Weitzendorf) in ihren Heimatort Liebitz in der Sächsischen Schweiz zurückkehrt. Dort wird schnell ihre Hilfe gebraucht: Bürgermeister Felix Groneberg (Kohn), Friedas Ex–Partner und Vater von Pippa, will die örtliche Feuerwehr schliessen, was Frieda als Tochter des ehemaligen Wehrleiters Otto (Andreas Borcherding) überhaupt nicht gefällt. Sie beschliesst, um die freiwillige Feuerwehr zu kämpfen. Bei einer Sat.1–Vorabendserie darf natürlich ein Liebeswirrwarr nicht fehlen: Frieda gerät in ein emotionales Chaos und steht bald zwischen dem charmanten Feuerwehrmann Mirko Renic (Deyle) und ihrem Ex Felix ...