Friederike von Kirchbach tritt als Vorsitzende des rbb-Rundfunkrats ab

Nachdem zuletzt schon rbb-Intendantin Patricia Schlesinger (61) ihr Amt niedergelegt hat, tritt in Person von Friederike von Kirchbach (67) eine weitere Entscheidungsträgerin des öffentlich-rechtlichen Senders ab. In einer Pressemittelung begründet sie ihren Rückzug als Vorsitzende des rbb-Rundfunkrates mit den Worten: «Der rbb steht vor einem Neuanfang. Nach zehn Jahren als Vorsitzende des Rundfunkrates möchte ich dazu einen Beitrag leisten und stelle mein Amt zur Verfügung. Unser Gremium hat mit der Abberufung von Patricia Schlesinger als Intendantin den Weg für neue Strukturen und Personen im rbb frei gemacht. Für alles, was jetzt kommt, sehe ich neue Verantwortliche in der Pflicht, deshalb trete ich zurück.»