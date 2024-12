Friedliches Weihnachtsfest: Anna Schudt verrät ihre goldene Regel

Anna Schudt (50) ist im TV–Film «Nelly und das Weihnachtswunder» (22. Dezember, 20:15 Uhr, ZDF) als titelgebende Paketbotin Nelly zu sehen, die mit Weihnachten nichts am Hut hat. Doch dann geschieht ein Weihnachtswunder... Die Schauspielerin selbst hat noch nichts erlebt, was dem Begriff nahekommt. «Ich warte noch auf ein Weihnachtswunder. Der Schlitten mit den Rentieren kam bisher noch nicht vorbei», sagt sie im Interview mit spot on news. Dafür mag sie im Gegensatz zu ihrer Rolle das Fest. «Am schönsten ist es, wenn das Glöckchen klingelt und alle Kerzen brennen und man sich um den Baum versammelt», schwärmt Schudt.