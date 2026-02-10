Friedrich Merz war mit dabei: Charlotte Merz bei Fahrradtour gestürzt

Am Sonntag soll Merz dann alleine noch eine weitere Fahrradtour in seiner Heimat unternommen haben, wie die «Westfalenpost» berichtete. Den Besuch des Kanzlers in einem Café in Arnsberg–Neheim hielt das Lokal selbst bei Instagram fest: «Heute Nachmittag hatten wir besonderen Besuch: Im Rahmen einer Fahrradtour machte Bundeskanzler Friedrich Merz eine kurze Pause bei uns und stärkte sich für den weiteren Weg.»