«Friends» gedenkt Matthew Perry an dessen 55. Geburtstag

Zuletzt fünf Personen verhaftet

Matthew Perry war am 28. Oktober 2023 leblos im Whirlpool seines Hauses aufgefunden worden. Der Autopsiebericht ergab, dass eine Überdosis von Ketamin im Blut zu seinem Ertrinken geführt hatte. Am 15. August wurde schliesslich bekannt gegeben, dass fünf Personen im Zusammenhang mit seinem Tod verhaftet wurden, die ihn mutmasslich mit der Substanz versorgt und sich an seinem Suchtproblem bereichert haben: Perrys persönlicher Assistent, zwei Ärzte, eine Drogendealerin und ein Vertrauter des Seriendarstellers, der als Mittelsmann bei der Ketamin–Beschaffung agiert haben soll.