«Friends»: Reese Witherspoons Tochter schlief auf Central-Perk-Sofa

Das Live–Publikum machte ihre Angst

Witherspoon spielte in der Kultserie in einigen Episoden die jüngere Schwester von Jennifer Anistons (55) Rolle Rachel. Und das war durchaus eine Herausforderung für den Star aus dem Film «Eiskalte Engel»: «Bei ‹Friends› zu sein, ist bis heute einer meiner beängstigendsten Momente überhaupt, weil es vor einem Live–Publikum war und ich nie wirklich Theater gemacht hatte», blickte die 48–Jährige in einem Interview mit dem US–Magazin «People» zurück. «Ich hatte noch nie vor einem Live–Publikum gestanden.»