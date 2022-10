Matthew Perry (53) hat schon einige Tiefpunkte in seinem Leben erlebt. Viele Jahre kämpfte der Schauspieler mit schweren Suchtproblemen. Jetzt erscheinen unter dem Titel «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» seine Memoiren. Der Star, besonders bekannt für seine Rolle des Chandler Bing in der Kultsitcom «Friends», berichtet in dem Buch aus seinem Leben und geht auch auf seine Alkohol- und Tablettensucht ein.