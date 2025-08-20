«Friends»-Stars Jennifer Aniston und Courteney Cox geniessen Doppeldate

Was läuft da zwischen Jennifer Aniston und Jim Curtis?

Während Courteney Cox seit über zehn Jahren mit dem Sänger Johnny McDaid liiert ist, wird über eine Beziehung von Jennifer Aniston und Jim Curtis bislang nur spekuliert. Anfang des Monats waren sie bei einem Doppeldate mit Jason Bateman und seiner Ehefrau Amanda Anka in New York City gesichtet worden. Im Juli sollen sie bereits Zeit mit dem Paar auf Mallorca verbracht haben.