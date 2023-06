«Friesenjung» von Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes (74) führt die «Top 50 - Deutschland»-Playlist bei Spotify an. Damit schafft es der Remix 30 Jahre nach Erscheinen des Originals an eine Chartspitze. Gemeinsam mit dem Berliner und dem niederländischen Rapper kreierte der ostfriesische Komiker eine neue technolastige Version samt Musikvideo. Beides kommt auf den Social-Media-Plattformen an.