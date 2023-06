«Friesenjung»: Otto Waalkes, Ski Aggu und Joost erobern die Charts

Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes (74) landen mit ihrer «Friesenjung»-Neufassung auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts. Das gab GfK Entertainment am Freitag bekannt. In der Vorwoche war der Song auf Platz drei eingestiegen. Der Berliner und der niederländische Rapper haben dem 30 Jahre alten Stück des ostfriesischen Kult-Entertainers mit technolastigen Beats neues Leben eingehaucht. Anfang der Woche war das Trio bereits in den Spotify-Charts an die Spitze geklettert.