Frischer Look: Die drei schönsten Make-up-Trends im Frühling

Blushing Beauty

Leicht zu erröten ist in diesem Frühling angesagt. Der Blush auf den Wangen darf ruhig gesättigt sein – am besten setzt man dabei auf kräftige Rosatöne. Ganz gleich, ob man eine Creme–, Flüssig– oder Puderformel bevorzugt, intensive Rosatöne sind jetzt absolut willkommen und sehen obendrein wunderschön aus. Für einen gewagten Look empfiehlt sich ein Produkt mit pigmentierter Formel.