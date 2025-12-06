Fritz Egner hatte selbst Krebs: Ein offenes Ohr für Thomas Gottschalk

«Ein sehr herzlicher, grosszügiger und verlässlicher Freund»

Natürlich schätze Egner seinen Freund Gottschalk als TV–Moderator, aber er kenne ihn auch von einer anderen Seite und «der private Thomas ist wirklich ein sehr herzlicher, grosszügiger und verlässlicher Freund», erzählt der 76–Jährige im Gespräch mit «RTL.de». Als bei ihm Prostatakrebs festgestellt wurde, war Gottschalk «der Erste, der angerufen hat und gesagt hat: Ich steige sofort ins Auto oder in den Flieger und bin bei dir». Aus Rücksicht habe er dieses Angebot abgelehnt, es sei «aber unglaublich» gewesen und Egner werde dies auch niemals vergessen.