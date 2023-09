Fritz Karl hielt vor den Kindern um Elena Uhligs Hand an

«Ich habe am ganzen Körper gezittert»

«Das war so schön, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Mir sind sofort die Tränen gekommen, und ich habe am ganzen Körper gezittert. Darauf wäre ich nie gekommen», fasst die Schauspielerin diesen besonderen Moment zusammen. Dass die gemeinsamen Kinder Zeuge wurden – «eine schönere Idee gibt es gar nicht», so die Schauspielerin weiter. «Ich könnte glatt wieder losheulen, so sehr rührt mich das.»