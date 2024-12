«Fröhlicher Jahrestag für uns»: Elton John feiert Ehe-Meilenstein

Geheiratet am Jahrestag ihrer eingetragenen Partnerschaft

Elton John und David Furnish hatten am 21. Dezember 2014 in ihrem Anwesen in Windsor geheiratet. Der Termin war kein Zufall. Denn exakt neun Jahre vorher, am 21. Dezember 2005, waren die beiden eine eingetragene Partnerschaft eingegangen. An diesem Datum war dies in Grossbritannien erstmals rechtlich möglich. Neun Jahre später konnten sie die eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln.