Fröhlicher Red-Carpet-Auftritt von Angelina Jolie und Tochter Zahara

Wenige Tage später veröffentlichte das «W Magazine» eine Titelstory, in der Jolie erzählte, dass sie es «am meisten stört, wenn jemand ein Lügner ist». Damit meine sie jemanden, «der den Drang verspürt, nicht die Wahrheit zu sagen oder das, was er will, was er fühlt», erklärte sie, ohne eine bestimmte Person anzuführen. «Es gibt eine Vielzahl davon – und ich möchte damit nicht zu dick auftragen – aber Menschen, die das eine sagen und das andere meinen, die nicht ganz so sind, wie sie sind», so Jolie.