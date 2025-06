«From the World of John Wick: Ballerina»: Alles Wissenswerte zum Film

Nach vier erfolgreichen Kinofilmen und der Prequel–Serie «The Continental» geht das «John Wick»–Franchise am 5. Juni auf deutschen Kinoleinwänden weiter. Im Actionkracher «From the World of John Wick: Ballerina» von Regisseur Len Wiseman (52) steht allerdings nicht mehr Superstar Keanu Reeves (60) im Zentrum der Handlung. Vielmehr übernimmt die unter anderem aus «James Bond 007: Keine Zeit zu sterben» bekannte Ana de Armas (37). Sie spielt die Figur Eve Macarro, die ähnlich wie zuvor John Wick grausame Rache nehmen will.